Febbraio traina le nuove assunzioni Aumento della domanda di lavoro in Toscana Nord-Ovest a febbraio 2024, con 6.370 posizioni aperte, ma persistono difficoltà di reperimento di figure professionali. Le aziende sembrano meno esigenti sull'esperienza pregressa. Priorità a diplomati in settori come meccanica e amministrazione a Pisa.