Farmaci antiparassitari per i gatti. Il Comune in soccorso delle colonie

PISA

"Vi ringrazio per essere qui e per quello che fate quotidianamente. Il vostro ruolo è molto importante per la città, per questo abbiamo deciso di effettuare un nuovo censimento delle colonie feline autorizzate sul territorio di Pisa (48) così da poter organizzare al meglio i servizi alimentari e di sterilizzazione. Quello di oggi è solo un piccolo supporto che speriamo possa essere l’inizio di qualcosa di più grande" queste le parole dell’assessore all’ambiente Giulia Gambini in occasione della consegna dei farmaci antiparassitari in dono alle colonie feline del territorio, tenutasi nella mattinata di ieri a Palazzo Gambacorti. "Si tratta comunque di un aiuto concreto che va ad aggiungersi ad un’altra iniziativa fortemente voluta dalla nostra amministrazione tramite l’ufficio ambiente, ovvero il servizio di sterilizzazione gratuita per i gatti delle colonie censite. Un servizio realizzato in collaborazione con l’azienda Usl Toscana Nord Ovest".

La donazione è avvenuta grazie alla collaborazione con Farmacie Comunali, rappresentate per l’occasione da Elisa Cascio la quale ha affermato "Siamo molto contenti di aver preso parte a questa iniziativa e di aver dato il nostro contributo alla tutela degli animali. Per noi rappresenta un modo per sostenere la cittadinanza e le istituzioni".

Presenti numerose rappresentanti delle colonie feline locali, le quali si sono dette soddisfatte dell’iniziativa, tuttavia sono ancora molti i problemi che riguardano queste realtà, ne ha parlato Marta della Rosa, da tutti conosciuta come Debora, della onlus “Gatti mammoni“ la quale ha affermato "Non riceviamo abbastanza contributi, tutto ciò che facciamo lo dobbiamo al nostro impegno e alle donazioni che riceviamo. Inoltre non siamo tutelate, i gatti delle colonie vengono affidati a noi ma rimangono comunque dei gatti liberi che di conseguenza possono anche sparire per giorni, se gli dovesse accadere qualcosa però la responsabilità sarebbe nostra e potremmo rischiare fino a 500 euro di multa. Lo stesso non vale per esempio per il sindaco che, secondo la legge, è responsabile di tutti i gatti del territorio".

Della Rosa prosegue: "sarebbe poi importante avviare delle campagne di sensibilizzazione circa l’importanza della sterilizzazione nei gatti, soprattutto in un ottica di riduzione del randagismo, situazione purtroppo molto presente a Pisa".

Greta Ercolano