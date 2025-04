Famiglie multiculturali. Accoglienza e ascolto

Un momento importante per parlare di tematiche del nostro tempo, di realtà quotidiane che interessano da vicino la nostra città, sempre più multiculturale. Sabato 3 maggio alle 14.30 nell’auditorium Opera della Primaziale Pisana G. Toniolo si terrà il convegno "Accoglienza, Ascolto e Inclusione: un percorso di Accompagnamento alle Famiglie e alle Comunità Multiculturali", un evento che nasce dalla volontà di promuovere un servizio di consulenza alla persona, alla coppia e alla famiglia. L’obiettivo è sensibilizzare la comunità sull’importanza dell’ascolto e del supporto familiare, coinvolgere istituzioni e professionisti e promuovere una rete di esperienze e buone pratiche in ambito sociale e multiculturale.

"Un’iniziativa che affonda le sue radici nell’attività costante del Centro di Ascolto San Marco di Pisa, un punto di riferimento per il territorio in ambito di supporto relazionale e accompagnamento alle fragilità- spiega Vittorio Ricchiuto, consulente familiare – che opera per rafforzare il tessuto sociale e sostenere famiglie e persone in difficoltà con percorsi relazionali, educativi e culturali".

Nel corso del pomeriggio interverranno Gabriella Porcaro, assessore alle Pari opportunità Comune di Pisa e Maria Antonietta Scognamiglio, consigliere alle Pari Opportunità Provincia di Pisa, la presidente del Centro San Marco Paola Viegi, per approfondire i temi del convegno.

L’idea di questo incontro nasce quando si avverte un bisogno nella realtà in cui viviamo e questo bisogno è stato avvertito da chi vive sul territorio, come gli operatori e i volontari del Centro- afferma Alessandra Testani (nella foto), presidente dell’associazione nazionale consulenti della persona della coppia e della famiglia "Il Bilanciere"- che si sono formati o si stanno formando alla consulenza familiare. Sono loro che ogni giorno incontrano persone, intessono relazioni, sanno riconoscere il bisogno di ognuno e cercano di dare delle risposte. In ogni città ci sono realtà, nascoste o manifeste, che necessitano di aiuto, il nostro compito è di essere in grado ed avere le competenze per rilevare queste necessità e, dove occorre, integrarsi con altre strutture o enti per collaborare in sinergia per il benessere delle persone".

Uno degli strumenti più importanti in questo senso è quello dell’"ascolto", praticato in modo mirato, dopo un’ apposita formazione. "Oggi le famiglie si trovano in grosse difficoltà- spiega la presidente Viegi- la forbice delle criticità si è allargata anche alle fasce medie ciò significa che ci sono bambini che non possono ricevere cure sanitarie costanti (ad esempio prestazioni odontoiatriche) ed i sussidi didattici elementari. Una vera rete può fare molto soprattutto se coordinata da realtà pubbliche che hanno al proprio interno le risorse sia umane che finanziarie necessarie".

Alessandra Alderigi