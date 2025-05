"Fai un salto in pista" con l'E-Team dell'Unipi e la squadra Racing Bulls di Formula 1

Pisa, 7 maggio 2025 – Si intitola “Fai un salto in pista: ispirati, ascolta, agisci!” l’evento organizzato oggi dall’E-Team Squadra Corse in collaborazione con Randstad e il team di Formula 1 Visa Cash App Racing Bulls. Protagonista dell’incontro sarà Mattia Spini, chief race engineer della scuderia, che incontrerà studentesse e studenti della Scuola di Ingegneria a partire dalle 14:30 al Polo F, in via Diotisalvi 5.

Spini, che ha mosso i primi passi proprio tra i banchi dell’Ateneo pisano, porterà la sua testimonianza diretta sul mondo del motorsport, illustrando come una formazione ingegneristica possa trovare uno sbocco concreto nel settore delle competizioni automobilistiche. Un’occasione preziosa per entrare in contatto con un professionista di alto profilo e approfondire le dinamiche di un settore affascinante e competitivo. L’evento si inserisce nel quadro della nuova collaborazione tra l’E-Team Squadra Corse UniPi e Randstad, una delle principali agenzie per il lavoro a livello internazionale. L’obiettivo comune è collegare il mondo accademico con quello professionale, in particolare nei comparti tecnologici e motoristici.

Tra le attività previste dalla partnership, anche cicli di incontri dedicati alla formazione professionale: dalla redazione efficace del curriculum alla valorizzazione delle soft skills, con l’intento di offrire strumenti concreti per l’ingresso nel mondo del lavoro, anche oltre i circuiti.