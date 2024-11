"Esserci" della pittrice Antonella Calorini

Sarà inaugurata venerdì 13 dicembre alle 17, nello spazio espositivo sopra le Logge, la mostra "Esserci…" della pittrice sanminiatese Antonella Calorini. Il dialogo tra l’interiorità e le leggi universali, tra l’io e il mondo, si concretizza in 25 dipinti e una serie di acquarelli e bozzetti selezionati che mettono in luce la ricerca artistica della pittrice. "Sopra le Logge - spiega l’assessore alla cultura, Filippo Bedini - ospitiamo ancora una volta i lavori di un talento locale riconosciuto in tutta Italia. Antonella Calorini è un’artista della nostra provincia che con i dipinti di questa esposizione ci invita a esplorare l’equilibrio tra l’ordine cosmico e il nostro io". I lavori di Calorini sono stati inseriti nel catalogo di eventi d’arte internazionali, come il recente "Somos", organizzato a Venezia all’interno del programma della 60esima Biennale d’Arte. Le opere ritagliano uno spazio espressivo dominato dalla forza del colore e dal dinamismo delle forme essenziali, spesso ricondotte alla gestualità del movimento circolare. A caratterizzare i dipinti della pittrice sanminiatese è la vicinanza all’approccio surrealista nella loro attenzione a elementi onirici e inconsci, riconoscendo realtà astratte e misteriose nella ricorrenza di figure come il tulipano, l’occhio, il gufo. "La mostra - conclude Bedini - ci guida nella scoperta della parabola artistica di una pittrice che, con lucidità al contempo, riesce a estrarre dai vortici dell’inconscio un’espressione di armonia con il cosmo". La mostra sarà visitabile dal giovedì alla domenica, dalle 10 alle 18, fino al 27 dicembre, a eccezione delle festività natalizie.