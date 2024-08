Espresso Versilia. Il nuovo treno ci farà scoprire tutta la costa

di Gabriele Masiero

PISA

Da Milano al mare passando da borghi e città tra i più belli d’Italia. Si chiama Versilia uno dei quattro espressi estivi che Fs treni turistici, società del gruppo Fs, ha messo in funzione per spostare i turisti lungo le principali località turistiche italiane. E quello che dal capoluogo lombardo raggiunge Livorno, passando per Portofino, le Cinque Terre, la Versilia e Pisa, è uno di questi. In tutto sono quattro: due diurni e due notturni. I treni diurni partono entrambi da Milano: il primo diretto al mare, il "Versilia" appunto, il secondo, "Riviera" porta a Nizza, in Costa Azzurra. I treni notturni sono invece in partenza da Roma e dotati di cuccette e vagoni letto portano i turisti a Cortina (Espresso Cadore) e Lecce (Espresso Salento). In autunno partiranno altri due itinerari con l’Espresso Assisi che collega Roma alle meraviglie dei borghi umbri e l’Espresso Monferrato che dalla capitale conduce a Langhe e Monferrato, in Piemonte. E il viaggio a bordo di questi treni è già vacanza: i clienti possono approfittare di tutti i comfort a prezzi sostanzialmente per tutte le tasche visto che la prima classe sul "Versilia" non supera i 119 euro a persona e comprende anche pranzo o cena nel vagone ristorante (ma sono in vigore tariffe special con sconti fino al 50% del costo del biglietto). La vocazione turistica è garantita anche dalla comodità degli interni con salottini e poltrone XL. Il treno è composto da vagoni ristilizzati anni Settanta e vagone bagagliaio sul quale poter caricare bagagli ingombranti o l’attrezzatura sportiva, proprio come una specie di intermodalità sostenibile in cui treno e bici possono coabitare anche su lunghe distanze.

"Grazie a questa bella iniziativa del gruppo Fs - ha detto il sindaco di Pisa, Michele Conti che fino a Livorno ha partecipato al viaggio inaugurale del "Versilia" - c’è un’opportunità in più per venire a conoscere il nostro territorio". Ma Conti ha ricordato anche l’impegno della sua amministrazione insieme "alle altre città della costa per condividere un percorso comune per il miglioramento del sistema della mobilità e delle infrastrutture di collegamento di area. Con Firenze e Lucca abbiamo siglato il Piano della Mobilità Sostenibile di Area Vasta e Metropolitana per coordinare azioni finalizzate al miglioramento del sistema dei collegamenti".