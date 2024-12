Erp, consegnati 18 alloggi: "Ora queste famiglie passeranno le festività nella loro nuova casa"

E’ stato inaugurato l’antivigilia di Natale il nuovo edificio Erp tra via Pietrasantina e via Arno: ospiterà 18 alloggi che l’ufficio casa del Comune insieme ad Apes ha già consegnato agli aventi diritto che risultano dalla graduatoria del Bando per l’assegnazione degli alloggi popolari e dalla graduatoria del Bando per la mobilità in alloggi Erp.

Alla cerimonia di consegna delle chiavi degli appartamenti di via Arno, che è stato anche un momento per portare alle famiglie gli auguri per le festività natalizie, erano presenti il sindaco, Michele Conti, l’assessore alle politiche sociali, Giovanna Bonanno e la direttrice di Apes, Romina Cipriani. "E’ stato molto emozionante - ha detto il primo cittadino - consegnare le chiavi a 18 famiglie che potranno entrare nei prossimi giorni nelle nuove case, proprio in occasione delle feste natalizie. Continuiamo a fare la nostra parte sia con la costruzione ex novo di edifici Erp, che con la ristrutturazione di alloggi di risulta per consentire a tanti pisani di poter aver finalmente una casa. Dal 2018 a oggi abbiamo investito oltre 60 milioni di euro, tra fondi Pnrr, Pinqua, fondi ministeriali, regionali e risorse comunali. Una cifra importante che ci ha permesso di consegnare una media di oltre due alloggi a settimana alle famiglie assegnatarie e ci ha consentito di riqualificare gradualmente il patrimonio degli edifici di edilizia residenziale pubblica, attraverso un processo di rigenerazione urbana che va a incidere sulla qualità della vita sia delle persone". Secondo Bonanno, "è un traguardo importante che rappresenta il frutto del nostro impegno costante e del lavoro dell’amministrazione: dal giugno 2023 a oggi abbiamo consegnato quasi 200 alloggi".

Il nuovo edificio di via Arno si inserisce in un più ampio programma, che è definito dalla convenzione sottoscritta tra la Regione Toscana e il Comune nell’ottobre 2018, che nel suo complesso ha previsto diversi interventi: la nuova costruzione di un edificio con i 18 alloggi in consegna, finanziato per totali 2,6 milioni di euro, di cui il 50% da fondi nazionali del Piano nazionale di edilizia abitativa e per il 50% da fondi regionali, la nuova costruzione, che sarà terminata il prossimo luglio, di un edificio per 12 alloggi di edilizia agevolata con annessa ludoteca e area giochi di proprietà di Apes (1,9 milioni in parte con proventi del Ministero delle infrastrutture e trasporti, in parte con proventi della Regione Toscana e la restante parte con mutuo sottoscritto da Apes) e opere di urbanizzazione a servizio della lottizzazione come verde, parcheggi, vasca di laminazione e opere annesse, finanziati con fondi ministeriali e regionali per altri 385 mila euro. Il complesso di via Arno è composto da due edifici di tre piani che ospitano, ciascuno, 9 alloggi e 9 cantine di pertinenza. L’edificio comprende inoltre un piano interrato che ha esclusiva funzione di locale tecnico.