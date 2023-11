Entrare nel settore moda. Come specializzarsi L'agenzia formativa Fo.ri.um di Santa Croce gestisce una serie di corsi per le professioni del comparto moda in Toscana, finanziati con fondi Pnnr. I corsi spaziano dalla realizzazione dei cartamodelli alla rifinitura del pellame semilavorato. Ogni progetto interessa da 8 a 11 allievi.