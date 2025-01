Entra nel ristorante e si sente male. Muore sotto gli occhi del figlio

Tragedia ieri all’ora di pranzo in un ristorante sull’Aurelia a Pisa. Una 47enne, originaria di Piombino, che si trovava a pranzo con familiari, si è sentita male, davanti al figlio, poco dopo essere entrata. La donna è stata soccorsa dal personale del locale. È stato avvisato il numero unico di emergenza Nue, che ha girato la chiamata alla centrale operativa del 118. Sul posto è arrivata l’ambulanza della Misericordia che ha trasportato la giovane donna al pronto soccorso di Pisa dove è giunta praticamente morta. Purtroppo per la signora non c’è stato nulla da fare, nonostante tutte le manovre di rianimazione. "Abbiamo chiamato i soccorsi – spiegano dal locale – ed è stata affidata ai sanitari nella speranza che si riprendesse".