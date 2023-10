End Polio: e la Torre si illumina di rosso

Oggi, 24 ottobre si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale per l’eradicazione della Polio. Anche i Rotary Club di Pisa, con la collaborazione del Rotary Club Galilei e del Rotary Club Pacinotti, guidato dal presidente Federico Procchi, ha voluto sostenere questa iniziativa una giornata intera che si apre alle 10.30 a Palazzo Gambacorti dove nella sala delle Baleari si terrà un evento informativo a cui prenderanno parte il presidente della Commissione Rotary Foundation Paolo Ghezzi (“Concetti base legati alla prevenzione e il ruolo attivo del cittadino”), il professor Giuseppe Saggese (“L’importanza della prevenzione in ambito sanitario”); il dottor Giovanni Fulvio (“Il ruolo delle vaccinazioni dal dopoguerra a oggi nello scenario sanitario mondiale e accenni alla Polio”) sul valore della prevenzione, in particolar modo quella medico vaccinale, con alcune scolaresche cittadine che parteciperanno, insieme al sindaco Michele Conti, al momento dell’innalzamento della nostra bandiera sul pennone di Ponte di Mezzo. Nel pomeriggio in piazza dei Miracoli (prima alla Terrazza della Caffetteria del Museo dell’Opera del Duomo) e ai piedi della Torre) con una conferenza del professor Giuseppe Saggese (“Il Rotary e la Polio: un percorso da ultimare”), proseguirà con un rinfresco sulla terrazza della Caffetteria dell’Opera del Duomo e culminerà con un concerto del coro gospel “Voice of Heaven” all’esterno del museo, nel corso del quale per la prima volta illumineremo la Torre di Pisa con il colore della campagna “Endo Polio Now”. Il Programma Polio Plus è la più grande azione umanitaria del Rotary International ed ha da sempre lo scopo di raccogliere fondi e sostegno per porre fine alla polio, una malattia non curabile ma prevenibile tramite il vaccino. L’idea di questo programma è nata nel 1979, grazie al rotariano italiano Sergio Mulitsch di Palmenberg che, con il sostegno del Dr. Albert Sabin, inventore del vaccino antipolio orale, lanciò allora una prima campagna di vaccinazione nelle Filippine. Fino al 1988, si contavano nel mondo 350mila casi in 125 Paesi ogni anno. "Da allora sono stati fatti enormi progressi contro la malattia - spiega il presidente del Rotary Club di Pisa, Federico Procchi - attraverso una capillare campagna mondiale di vaccinazione condotta dal Rotary e dai suoi partners che ha consentito di immunizzare quasi 3 miliardi di bambini in 123 paesi. Oggi i casi di polio sono ridotti del 99,9%, e i paesi dove la polio è ancora presente sono solo 2: Afghanistan e Pakistan. Noi continueremo a batterci finché non otterremo un mondo Polio Free, per sempre!". Il Rotary si è impegnato a raccogliere 50 milioni di dollari ogni anno per sostenere gli sforzi globali per l’eradicazione della polio e la Bill & Melinda Gates Foundation ha promesso di corrispondere un ammontare equiparato, con un rapporto di 2 a 1, per ogni donazione effettuata. "Ad oggi – conclude Procchi – più di un 1.200.000 soci del Rotary in tutto il mondo hanno contribuito con oltre 2,2 miliardi di dollari a questo progetto, e ogni anno centinaia di rotariani lavorano con gli operatori sanitari per vaccinare i bambini nei paesi colpiti dalla polio".