End Fossil occupa il Carmignani

Si chiama End Fossil Occupy il gruppo ecologista che ieri pomeriggio ha occupato il Polo Carmignani dell’Università di Pisa. L’occupazione proseguirà fino al 19 novembre "per chiedere all’ateneo di interrompere tutti i contratti e rapporti di collaborazione con aziende dell’energia fossile responsabili di una crisi climatica che assume l’aspetto di violente alluvioni, come abbiamo visto in Toscana, e inverni con temperature elevate". End Fossil, si legge in un nota, "è una campagna internazionale per la fine della dipendenza dai combustibili fossili e ha già coinvolto molte scuole e università in 12 paesi europei tra novembre 2022 e maggio 2023".