Eliopoli Stasera "Mare fuori" e diritti. Sul palco Crescentini e Battaglia

Stasera alle 22 Carolina Crescentini salirà sul palco di Eliopoli summer a Calambrone per il nuovo appuntamento del Talk show "Venerdì da Star", con la conduzione di Massimo Marini. Piazza Antonio Madonna accoglie una delle attrici più apprezzate del panorama italiano. Con lei saranno ospiti anche l’attivista Lgbtqi+, Imma Battaglia, e il ballerino, cantante e attore Max Mastromarino.

Ormai volto notissimo al pubblico italiano sia per le partecipazioni cinematografiche che per i ruoli nelle serie TV, l’attrice romana non ha bisogno di troppe presentazioni. Da anni sta accumulando un successo dietro l’altro: nel 2008 la candidatura al David di Donatello, nel 2009 il premio De Santis come migliore attrice emergente e nel 2023 il Ciak d’oro per alcune serie Tv. Complice la godibile brevità degli episodi della maggior parte delle serie Tv, protagonista di "Mare fuori" e de "I bastardi di Pizzofalcone", però, è proprio dalle serie che ha ottenuto la massima notorietà.

Nel "salotto" di Eliopoli, tuttavia, non si parlerà solo di cinema e televisione, ma si accenderanno i riflettori anche sui temi di attualità. Oltre a Carolina Crescentini, infatti, animeranno il palco Imma battaglia, icona del movimento Lgbtqi+ con un passato anche di impegno politico attivo, e Max Mastromarino, ballerino e cantante, ma anche protagonista a teatro di musical Grease, The Producers, Aladin e Jaersey boys. Ospiti del talk anche due rappresentanti del territorio: il presidente della Port Authority di Pisa, Luciano Del Seppia, e la presidente dell’associazione sarda di Pisa "Grazia Deledda", che in passato ha svolto anche il ruolo di assessore comunale alle politiche sociali.