Eliopoli è... un palco per sognare Notti di Talento, secondo round

Un palco per sognare. E’ quello di Notti di Talento, il contest musicale di cui La Nazione è media partner esclusivo che accende l’estate del litorale pisano con decine di giovani cantanti e ballerini che si esibiranno nelle principali piazze di Calambrone e Marina di Pisa e provengono da ogni parte della Toscana. La seconda delle tre audition che selezioneranno i finalisti che si esibiranno il 20 agosto sul grande palco di Marenia, in piazza Baleari a Marina di Pisa, è in programma giovedì il 13 luglio a Eliopoli Calambrone, mentre l’ultima prova di selezione, sempre a Eliopoli, andrà in scena il 30 luglio. Sul palco sfileranno una trentina di giovani talenti giudicati da una giuria di qualità che selezionerà i migliori cantanti e ballerini per la finale. Gli spettacoli sono tutti a ingresso gratuito, così come gratuita è l’iscrizione al talent show, e gli artisti grazie alla media partnership con La Nazione, hanno la possibilità di esibirsi su palchi professionali e prestigiosi davanti a centinaia di spettatori. Ma hanno soprattutto la possibilità di farsi conoscere da rofessionisti del settore. La versione estiva di Notti di Talento, prodotto dall’associazione culturale Mediterranea Music (direttore di produzione Michele Ammannati e direttore artistico, Alex Leardini) è condotta da Leonardo Ghelarducci e Ilaria Belli. E il 22 luglio alle 21.30 nel parco di Ciclilandia a Tirrenia lo chef Gilberto Rossi presenterà uno show cooking di tartufo declinato in chiave estiva e "marinara" con oltre 200 assaggi per il pubblico presente e il 5 agosto alle 21.30, sempre a Ciclilandia "Sanremo che passione" un talk show con i cantanti Stefano Sani e Daniela Davoli, il pianista Andrea Caciolli e il giornalista Enrico Salvadori che racconteranno l’epopea dei toscani al festival della canzone italiana.

Gab. Mas.