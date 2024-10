Elezioni del direttivo. Il voto fino a martedì

Sono in tutto 5.097 i medici e gli odontoiatri chiamati alle urne per il rinnovo del consiglio direttivo e del collegio revisori dell’Ordine dei medici di Pisa. Le elezioni sono in corso già da ieri e proseguiranno anche per le giornate di oggi e domani: gli aventi diritto possono votare alla sede dell’Ordine in via Battelli dalle 9.30 alle 19.30. A scendere in campo due liste, "Rinnovamento" e "MediciInsieme", che nei giorni scorsi hanno presentato ufficialmente i propri candidati e i punti principali dei rispettivi programmi. Resterà in carica per i prossimi quattro anni il nuovo consiglio che entrerà ufficialmente in vigore il 1° gennaio 2025. "Sicurezza di medici e pazienti, formazione e specializzazione" saranno, secondo l’attuale presidente Giuseppe Figlini, i punti principali del prossimo quadriennio. E per quanto riguarda quello appena trascorso "non è stato facile - aggiunge -: il covid e l’omicidio Capovani hanno rappresentato le sfide più difficili da affrontare".