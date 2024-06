Elezioni comunali a Capannoli: Cecchini sconfigge il Pd e acciuffa il terzo mandato

Capannoli, 10 giugno 2024 - Nel triello femminile di Capannoli l'ha sputata Arianna Cecchini, che è riuscita a farsi eleggere sindaca per il terzo mandato. È questo il dato che emerge dalle elezioni comunali del 2024 dell'8-9 giugno del Comune di Capannoli, dove la sindaca uscente Arianna Cecchini ha deciso di candidarsi per la terza volta sfidando una parte del suo partito, il Partito Democratico, che per tutta risposta ha candidato a sindaca Barbara Cionini, appoggiata dalla coalizione dem 'Noi per Capannoli' che ha visto riuniti Pd, PSI e Sinistra Italiana. Cecchini si è così presentata con la lista civica di centrosinistra 'Con Arianna Cecchini sindaca', pronta a sfidare il suo partito. A questa sfida si è aggiunta anche una terza candidata, Silvia Rocchi, con la lista 'Silvia Rocchi sindaca' sostenuta dal centrodestra. Le urne hanno deciso e la vincitrice è stata Arianna Cecchini, che ha conquistato il 49,65% di voti, pari a 1.780 persone. Il podio si completa con Silvia Rocchi, che raggiunge il 31,27% avendo ricevuto i voti di 1.121 capannolesi, e Barbara Cionini, che si ferma al 19,08%, scelta da 684 persone. Sui 5.124 elettori del Comune di Capannoli, l'affluenza alle urne è stata del 72,21%, ossia 3.700 capannolesi.

La lista della sindaca Arianna Cecchini si compone anche di Bottoni Giuseppina 63 anni Addetta di supermercato, Bove Giacomo 31 anni Magazziniere, Cappellini Alice 28 anni Impiegata amministrativa – consigliera uscente, Cecconi Marco 51 anni Operaio – assessore uscente, Franchi Luciano 71 anni Pensionato impegnato nel volontariato ed ex sindaco, Giglione Cristina 33 anni Apparel product developer, Giuntini Simona 53 anni Agente assicurativa – assessora uscente, Mangini Federico 38 anni Ingegnere Unipi – assessore uscente, Marianelli Alessandra 58 anni Operaia – consigliera uscente, Rossi Giovanni 24 anni Studente universitario, lavoratore stagionale, Salvadori Agnese 44 anni Docente scienze motorie e sportive, Salvadori Marco 38 anni Addetto supermercato – consigliere uscente.