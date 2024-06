Elezioni comunali a Calcinaia: Cristiano Alderigi eletto al secondo mandato

Calcinaia, 10 giugno 2024 - Cristiano Alderigi è per la seconda volta sindaco di Calcinaia. È questo il dato che emerge dalle elezioni comunali del 2024 dell'8-9 giugno del Comune di Calcinaia, dove Cristiano Alderigi correva con la lista civica di centrosinistra 'Uniti per Calcinaia' contro lo sfidante, consigliere di opposizione appoggiato dalla civica di centrodestra 'Adesso Calcinaia', Daniele Rafagni. Il primo cittadino Alderigi ha trionfato con una percentuale di voti del 68,41% (4.065 voti) contro il 31,58% del candidato sindaco Rafagni, scelto da 1.876 calcinaioli. L'affluenza nel Comune di Calcinaia è stata del 60,56%, corrispondente a 6.283 votanti su 10.374 elettori.

Oltre al sindaco 57enne, la lista Uniti per Calcinaia che sosteneva la candidatura di Cristiano Alderigi si compone di Flavio Tani, 46 anni, vicesindaco uscente; Costanza Alberti, 25, studentessa lavoratrice; Michela Piscicelli, 49, dipendente pubblica amministrazione; Giulio Doveri, 32, ingegnere; Attilio Menicucci, 75, pensionato; Christian Massa, 38, operaio; Giacomo Donati, 50, dipendente azienda; Giulia Guelfi, 40, avvocato; Eva Masoni, 32, educatrice; Davide Rossetti, 57, autista; Tiziana Villani, già funzionario comunale; Lucia Petrella, 53, ex impiegata; Erika Biagetti, 43, infermiera; Pierpaolo Gozzoli, Christian Ristori, 41, architetto e docente; Michela Bernini, 73, ex insegnante, pensionata.