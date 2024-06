Elezioni comunali 2024: tutti i nuovi sindaci della Val di Cecina

Valdicecina, 10 giugno 2024 - Dalle urne delle elezioni comunali 2024 cambiano poco le carte in tavola nei comuni della Valdicecina.

A Casale Marittimo la sfida a due era tra la sindaca uscente, Claudia Manzi, sostenuta da 'Essere Casale' e Adriano Gianfaldoni, che sfidava la prima cittadina con l'appoggio della lista 'Per Casale'. Nel singolo seggio di Casale Marittimo, dove hanno votato 660 persone con un'affluenza del 72,61% è risultata vincitrice Claudia Manzi, che così si riconferma sindaca di Casale Marittimo per il secondo mandato con una percentuale di voti del 65,62% (418 persone) contro il 34,38% (219) di Gianfaldoni.

Nel Comune di Monteverdi Marittimo, uno dei più piccoli, è stato un confronto aperto tra Francesco Govi, sindaco uscente in cerca di un secondo mandato della lista 'Crescere Insieme', e il consigliere comunale Carlo Quaglierini di 'L'Alternativa'. Alle urne si sono presentate 491 persone su 612 aventi diritto, un'affluenza dell'80,23%, che hanno deciso al 55,88% (266 persone) che il sindaco di Monteverdi Marittimo è Francesco Govi, che ottiene così il suo secondo mandato, preferendolo a Carlo Quaglierini che si ferma al 44,12% (210 persone). 8 le schede nulle, 7 le bianche, nessuna contestata.

Sfida simile anche a Guardistallo, dove il sindaco uscente Sandro Ceccarelli ha tentato il bis con la sua lista 'Tutti insieme per Guardistallo' contro lo sfidante, appoggiato dalla lista 'Guardistallo Futuro', Gioele Stellati. Sono stati 716 i cittadini che hanno votato nel singolo seggio di Guardistallo, dove con un'affluenza del 71,31% è risultato vincitore il sindaco uscente Ceccarelli che si conferma primo cittadino per il secondo mandato consecutivo, con una percentuale del 64,47%, corrispondente a 441 persone, rispetto al 35,53% (243 voti) di Gioele Stellati. Sono 15 le schede nulle e 17 le bianche, 0 invece quelle contestate.

Anche a Montescudaio è stato un confronto tra la sindaca uscente, Simona Fedeli, che si presenta alle elezioni sperando nel terzo mandato con l'appoggio della lista 'Essere Comunità' contro Loris Caprai, sfidante sostenuto dalla lista 'Montescudaio di tutti'. Con un'affluenza del 66,52%, vale a dire 1.224 votanti, dalle urne dei due seggi è emerso che Caprai è stato confermato sindaco con una percentuale di 50,53%, ossia 575 persone, contro la sindaca uscente che si ferma al 49,47%. Una differenza di sole 8 persone.

Nel Comune di Castelnuovo Val di Cecina il sindaco uscente Alberto Ferrini ha tentato il suo quarto mandato con il sostegno della lista civica 'Per il Comune' che lo accompagna dal 2014, vendendosi contrapposto Luca Filippi della lista 'ProgettiAmo Castelnuovo'. Nei quattro seggi del comune sono andati a votare 1.227 persone sulle 1.629 che ne hanno diritto, un'affluenza del 75,32%, che hanno riconfermato per la quarta volta Alberto Ferrini come primo cittadino di Castelnuovo Val di Cecina, che con il 50,60%, pari al voto di 593 persone, ha sconfitto Filippi che ha ricevuto il 49,40%. Uno scarto di appena 14 voti. Sono state annullate 31 schede, mentre le bianche sono state 24, mentre nessuna è stata contestata.