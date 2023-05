Edoardo Polacco l’avvocato no vax

In corsa alle elezioni amministrative c’è anche un candidato no vax. È Edoardo Polacco, avvocato cassazionista di 67 anni, con uno studio avviatissimo a Roma, dove risiede, che ha accettato la candidatura per rappresentare quel pezzo di società che da tre anni contrasta tutte le normative anti Covid e difende la libertà di scelta individuale. Guida la lista Comitato Libertà Toscana e vanta esperienze professionali anche come professore: è infatti laureato anche in Scienze Sociali con specializzazione in Psicologia sociale e master biennale in medicina psicosomatica. È un legale esperto in diritto degli enti locali, diritto urbanistico ed edilizio, diritto penale e diritto sanitario. Ha avuto incarichi come consulente giuridico per il ministero della Funzione Pubblica, il ministero degli Esteri, della Commissione Europea e di Eurojust, la direzione europea che ci occupa di Giustizia, diritto penale e diritto sanitario ed è stato consulente giuridico per il ministero della Funzione Pubblica, il ministero degli Esteri della Commissione Europea e di Eurojust.