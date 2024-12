Edilizia popolare Il caso-Pisa. Convegno a Palazzo Gambacorti

"Quello dell’edilizia popolare è un tema centrale della nostra amministrazione e una delle principali sfide da affrontare nel futuro per costruire comunità sostenibili e integrate e per combattere la precarietà abitativa". Lo afferma il sindaco Michele Conti presentando il convegno "Gli enti locali e la rigenerazione del patrimonio residenziale pubblico: il caso Pisa", in programma domani alle 11 nella Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti e organizzato dal Comune e da Apes (Azienda Pisana Edilizia Sociale) con il quotidiano "Il Sole 24 Ore" come media partner. "Dal 2018 - aggiunge Conti - abbiamo investito una cifra complessiva di oltre 60 milioni di euro, tra risorse proprie, statali, fondi Pnrr e Pinqua, e risorse regionali. A queste si aggiungono gli investimenti sugli alloggi di risulta che vengono ristrutturati e messi ogni anno nuovamente a disposizione degli assegnatari: dal 2018 al 2025 saranno quasi 400 gli alloggi riconsegnati". Dopo i saluti di Conti, interverranno al convegno il vicesindaco con delega ai grandi interventi di edilizia popolare pubblica, Raffaele Latrofa, l’assessore alle politiche abitative, Giovanna Bonanno, Patrizio Losi, direttore di Federcasa, Chiara Rossi, amministratrice unica di Apes, Andrea Pierotti e Matteo Bonanni, dello studio Radical Plan, e Andrea Provenzali di Econversostudio. A Pisa gli alloggi Erp di proprietà comunale sono 2.960.