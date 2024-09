Edicola della Legalità, grande partecipazione per l'appuntamento di giovedì

Pisa, 28 settembre 2024 - Giovedì 26 settembre, alle 17.30, si è svolto un nuovo appuntamento all’interno del calendario di incontri culturali organizzati dall’Associazione Nicola Ciardelli Odv, con la collaborazione di tante e diverse realtà cittadine, all’Edicola della Legalità, in Piazza Martiri della Libertà. Stefano Bruni, professore di Etruscologia all’Università degli Studi di Ferrara, per molti anni funzionario archeologo per il territorio di Pisa all’allora Soprintendenza Archeologica della Toscana e autore di numerose scoperte archeologiche e pubblicazioni che hanno contribuito a riscrivere la storia più antica della nostra città, ha tenuto una avvincente conversazione dal titolo “Il mito dell’archeologo: non solo Indiana Jones”. Bruni ha ripercorso la “costruzione” del mito dell’archeologo dal Settecento al Novecento attraverso varie testimonianze tratte da teatro, letteratura, opera lirica e cinema.

Un affascinante percorso dal bizzarro protagonista della “Famiglia dell’antiquario” di Carlo Goldoni fino all’irresistibile Indiana Jones della fortunata serie di film diretti da Steven Spielberg e interpretati da Harrison Ford, che ha coinvolto le tante persone presenti. L’incontro è stato introdotto dalla professoressa Silvia Panichi, storica dell’arte e da anni coinvolta nelle attività portate avanti sul territorio dall’Associazione Nicola Ciardelli.

Gli incontri, tutti di altissimo livello, proseguiranno con interessanti iniziative che vedranno come protagonisti personalità afferenti alla rete di collaborazioni costruita nel tempo dall’Associazione grazie all’impegno nella Giornata della Solidarietà rivolta alle scuole. Dopo la partecipazione a “Bright – Night 2024 Notte Europea delle ricercatrici e dei ricercatori”, in collaborazione con la Domus Mazziniana, il CIDIC dell’Università di Pisa e l’Istituto Superiore Santoni, e il reading “Solidarietà, legalità e etica civile nella voce di poeti, artisti e uomini delle istituzioni”, proposto dal prof. Marco Rossi, che chiudono la programmazione del mese di settembre, si aprirà un ottobre ricco di iniziative che potranno di volta in volta essere visionate sulle pagine Instagram e Facebook dell’Edicola della Legalità”.

“Una sfida - sottolinea Federica Ciardelli, presidente dell’Associazione - accolta nello spirito di offrire un contributo alla crescita della cultura della Legalità nella nostra città che, ancora una volta grazie alla collaborazione e al supporto di istituzioni, enti e altre associazioni, sta dando meravigliosi frutti”.