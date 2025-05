Ed è tempo di regali. Cartoline e inserto. Da domani con La Nazione

Con La Nazione la festa nerazzurra non finisce mai. Fare bene attenzione e segnarsi le date in rosso. Sono ben sei i regali che il nostro quotidiano distribuirà ai lettori e ai tifosi nerazzurri per celebrare la Serie A. Partiamo con la novità: venerdì 9 maggio in edicola – a Pisa e provincia – troverete uno speciale unico. Storie, interviste, fotografie per ripercorrere insieme non solo questa stagione ma la storia del Pisa. Si consiglia la prenotazione dal vostro edicolante di fiducia. Fidatevi, è davvero un numero imperdibile.

E poi? Mica è finita qui. Si anticipa già 24 ore prima. Da domani fino a lunedì 12, infatti, in tutte le edicole – di Pisa e provincia – i lettori del nostro quotidiano potranno celebrare il nerazzurro. In regalo con il giornale ci saranno cinque fantastiche cartoline da collezione che, in collaborazione con l’Associazione Cento, ripercorrono la storia delle promozioni del Pisa Sporting Club in serie A dal 1968 agli anni gloriosi di Romeo Anconetani. Una cartolina al giorno, dunque che avrà da un lato uno scatto inedito dei festeggiamenti dell’epoca; dall’altro, grazie al lavoro di ricerca storica dell’Associazione Cento, un breve testo che ricapitolerà le vicende più significative della stagione che hanno portato alla promozione.

Si parte dal 1967-1968 dove il nostro giornale è stato protagonista di un filo diretto con i tifosi nerazzurri: appuntamento in edicola l’8 maggio con una fotografia dei tifosi che affollano in Largo Ciro Menotti. Il 9 maggio in edicola racconteremo la storia della promozione 1981-1982; quindi il 10 maggio ecco una nuova gioia nerazzurra targata 1984-1985. La terza cartolina, in edicola domenica 11 maggio, ci racconta di Gigi Simoni e il sogno del 1986-1987. Si chiude lunedì 12 maggio con l’ultima promozione in Serie A (almeno fino al momento in cui stiamo scrivendo) dei nerazzurri: stagione 1989-1990. Pronti a viaggiare nel tempo? Noi ci siAmo.

Saverio Bargagna