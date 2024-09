Eccola qui la città dei campioni. All’Arena medaglie e orgoglio

Un’altra serata di gala nel teatro del calcio pisano, divenuto per una notte teatro dello sport. Prima della partita infatti è stato il momento di premiare gli atleti che hanno portato in alto il nome di Pisa alle Olimpiadi di Parigi 2024. Si tratta della medaglia d’oro Carlotta Cambi, vittoriosa con la nazionale italiana di pallavolo contro gli Usa, la doppia medaglia d’argento nel fioretto individuale e a squadre Filippo Macchi, ma anche Anna Bongiorni velocista sui 100 e nella staffetta 4x100 metri che ha partecipato alla sua seconda olimpiade dopo quella di Tokyo, il maratoneta Daniele Meucci, alla sua terza olimpiade a Parigi dopo Rio de Janeiro nel 2016 e Londra 2012 e Silvia Terrazzi che ha preso parte alla sua prima olimpiade riuscendo ad essere la prima canoista toscana a riuscirci. Il cerimoniale è stato preceduto da un momento nel quale il deejay Marco Ranieri ha intrattenuto i giocatori durante il riscaldamento che ha anticipato Pisa-Reggiana. Gli atleti olimpici hanno avuto in omaggio una maglia nerazzurra. Carlotta Cambi ha ricevuto la divisa numero 3, Anna Bongiorni la numero 5, Daniele Meucci la numero 7 mentre Silvia Terrazzi la 8. La maglia del fantasista invece, la numero 10, è andata sulle spalle di Filippo Macchi.

A premiare gli atleti pisani c’erano l’assessore allo sport del Comune di Pisa Frida Scarpa, ma soprattutto il presidente Giuseppe Corrado e Alexander Knaster. In particolare il patron nerazzurro ha abbracciato uno per uno gli atleti olimpici con grande entusiasmo di partecipare all’iniziativa. Nel corso della premiazione è partita dagli altoparlanti Chariots of Fire dei Vangelis che ha accompagnato la parata degli azzurri intorno al campo. I cinque pisani, orfani di Vittoria Guazzini, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 nel Madison (in coppia), e Gabriele Cimini, assenti per motivi personali, hanno iniziato il giro partendo dalla gradinata, dove campeggiava lo striscione "Filippo Orgoglio Pisano" in onore di Macchi. Gli sportivi si sono spostati davanti alla curva dove hanno firmato autografi ai bambini sulle balaustre del settore e poi sono usciti dal campo passando sotto la tribuna. Un video dal tabellone luminoso, nel frattempo, raccontava le loro imprese olimpiche per mostrarle a un’orgogliosa Arena Garibaldi.

Le ‘sorprese’ non sono finite qui. Nell’intervallo del match Olimpiu Morutan e Oliver Abildgaard, che hanno scelto rispettivamente la maglia numero 80 e 28, hanno effettuato un giro di campo. Grandi abbracci anche da parte di Knaster e Corrado prima di questo momento, sugli spalti. Non sarà l’ultimo momento speciale perché la volontà da parte del Pisa è quella di rendere l’Arena piena di eventi negli eventi.