Ecco Vicopisano in cammino. La squadra di Matteo Ferrucci in corsa per il terzo mandato

Il sindaco di Vicopisano MNatteo Ferrucci, ricandidato con la lista civica Vicopisano in Cammino ha presentato al circolo Arci Lugnano, candidati e candidate in corsa (per ora senza rivali) alle amministrative dell’8 e del 9 giugno. Sua e dell’assessore alle politiche giovanili e al ciclo rifiuti, Juri Filippi, l’introduzione con parole chiave "esperienza", "rinnovamento", "ascolro". Ecco la lista di Vicopisano in Cammino. Francesca Barsotti, 26 anni, di Lugnano, alla sua prima esperienza. Insegnante in una scuola primaria, molto attiva nel volontariato, in particolare nel Magistrato del Palio. Valentina Bertini, 45 anni, sangiovannese doc, cura l’amministrazione dell’azienda di famiglia ed è assessora alle pari opportunità - con delega a Società della Salute - alle politiche sociali e alla polizia municipale. Da tempo è nel direttivo dell’Ail Pisa.

Giulio Birindelli, 19 anni, di Vicopisano, alla sua prima esperienza, presidente della Consulta-Studenti. Alessio Ferrucci, 40 anni, di Cevoli, lavora nell’azienda di famiglia. Capogruppo e consigliere a strade vicinali e frazioni in questa consiliatura vuol continuare nel suo impegno al servizio dei cittadini. Fabiola Franchi, 57 anni, di Calci (nata e cresciuta a Uliveto) assessora al turismo, all’ambiente, all’associazionismo e al Monte Pisano (durante il suo mandato Vico ha ottenuto la Bandiera Arancione del Touring Club). Guglielmo Grasso, 50 anni, di Vicopisano, dipendente di un’azienda locale, è consigliere con delega alla difesa del suolo e al lavoro, impegnato con l’antincendio boschivo. Nico Marchetti, 51 anni, di Lugnano, è presidente del consiglio e ha la delega alla Protezione Civile. Lavora nell’ambito dell’elettromeccanica ed è da sempre impegnato nell’associazionismo, soprattutto con il Magistrato del Palio. Elena Pardini, 70 anni, di Vicopisano, maestra per oltre 40 anni. Ha le deleghe alla Cultura e alla Progettazione Scolastica. In questi anni, oltre ai numerosi eventi culturali, ha curato i rapporti tra scuola e Amministrazione. Angelica Rossi, 20 anni, di Cevoli, anche lei alla prima esperienza. Dal 2019 fa volontariato con la Misericordia di Navacchio e di Vicopisano. Svolge il Servizio Civile Universale occupandosi del servizio “Pronto Badante”, dedicato agli anziani e alle persone in difficoltà. Recentemente è stata eletta nella rappresentanza regionale del Servizio Civile Universale.

Mirko Ruberti, 24 anni, di Vicopisano, alla sua prima esperienza. Lavora in una società agraria ed è volontario antincendio, come Grasso, con GVA Fratelli del Moro, come la sua famiglia. Andrea Taccola, 60 anni, di Uliveto, vicesindaco con numerose deleghe, alle opere pubbliche, alle attività produttive, alla sicurezza, alla Memoria e non solo. È agente procuratore UnipolSai di Pisa ed è attivo in molte associazioni del territorio. Serena Tarroni, 51 anni, di San Giovanni alla Vena. È consigliera con delega alla semplificazione e alla partecipazione. Laureata in giurisprudenza ha da tempo seguito una sua grande passione e ha aperto un laboratorio di pasticceria e cake design.