Ecco Premio alla Moda. Un Volto X Fotomodella. La bellezza sfila allo Scotto

L’appuntamento è per stasera alle 22 al Giardino Scotto quando si svolgerà la finale nazionale del concorso di bellezza "Premio alla Moda Un Volto X Fotomodella", giunto quest’anno alla 41/a edizione. L’evento, a ingresso gratuito per il pubblico, ha una lunga storia da raccontare, fatta di bellissime ragazze, notevoli location, tra le più belle al mondo, prestigiosi artisti e stilisti di moda. Le finaliste, selezionate in tutta Italia, sono a Pisa da due giorni impegnate in shooting fotografici (a cura del fotografo ufficiale Silvio Maiolo) e altre attività nei luoghi più iconici di Pisa. Il concorso, uno dei più longevi nel mondo della moda, si differenzia da ogni altro concorso, perché individua le potenzialità delle aspiranti fotomodelle per inserirle concretamente nel complesso e affascinante mondo della moda.

Durante lo show di stasera saranno anche tanti gli ospiti: Janna Paolinelli e la figlia Grace, finaliste del programma Io Canto Family in onda su Canale 5, Debora Testasecca, in arte Debrah, Alex Banelli e il comico Federico Castellani. I conduttori sono Denny Mendez e Leonardo Ghelarducci, con la direzione artistica di Stefano Bini e le coreografie di Valentina Papi. Direttore di produzione è Michele Ammannati, mentre i patron del concorso Dino e Massimo Civale ringraziano "l’associazione Arno di Armando Varini che ha contribuito alla realizzazione dell’evento dando una mano all’organizzazione della finale del concorso e messo in palio il premio per la vincitrice".

Al termine dello spettacolo, infatti, verranno assegnate le 22 fasce e verrà decretata la vincitrice del Premio alla Moda-Un volto x fotomodella 2025, che nei 12 mesi successivi sarà impegnata in shooting fotografici, set di moda e altri appuntamenti legati al fashion in tutte le principali località italiane.