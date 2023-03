Ecco l’elicottero AW169, l’ultimo gioiello di tecnologia e innovazione della Guardia di finanza

Il nuovo elicottero della Guardia di finanza

Pisa, 16 marzo 2023 – Con cerimonia ufficiale, presieduta dal comandante dell’Italia centro settentrionale della guardia di finanza, generale c.a. Fabrizio Cuneo, e dalle più alte cariche istituzionali regionali e provinciali, civili e militari, è stato presentato, alla sezione aerea della guardia di finanza di stanza sull’aeroporto militare di Pisa-San Giusto, il primo esemplare della nuova linea di elicotteri AW169 -MH-169, recentemente acquistati dal corpo, assegnati anche al reparto di volo pisano.

Costruito dalla società Leonardo S.p.A., questo elicottero, con quattro tonnellate e mezzo di peso per circa 15 metri di lunghezza, una velocità massima di 165 nodi - pari a 305 km/h, un’autonomia di circa 3 ore e un’ampia capacità di carico - fino a un massimo di 12 persone compreso l’equipaggio nella versione da trasporto, è equipaggiato con un avanzatissimo livello avionico, full glass cockpit e motori Full Fadec (ossia gestiti totalmente elettronicamente) di ultimissima generazione e fa parte di un complesso piano d’ammodernamento dell’intera flotta aerea, avviato di recente dal Comando generale della guardia di finanza.

La versione assegnata alle “Volpi” – simbolo che contraddistingue il servizio aereo delle “fiamme gialle” - che è caratterizzata da una speciale configurazione con “pattini” al posto delle ruote, sarà impiegata per i diversi compiti d’istituto, quali il controllo del territorio per esigenze di polizia economico-finanziaria, il pattugliamento marittimo e terrestre, il concorso all’ordine pubblico, il soccorso e altre missioni di sicurezza, e consentirà quindi di arricchire, nei prossimi anni, l’attuale parco aeromobili gialloverdi competenti sull’intera Regione Toscana nonché di migliorarne la “resa operativa”.

L’AW169, grazie infatti alla dotazione dei moderni sistemi per la ricerca in mare, per il contrasto dei reati ambientali, per la rilevazione di telefoni nel caso di ricerche di persone scomparse e per il concorso nella salvaguardia della vita umana, consentirà di rafforzare la presenza istituzionale nelle operazioni congiunte e rappresenterà un importante salto di qualità in termini di sicurezza nazionale e capacità di risposta alle emergenze.

Il tutto abbinato a innovativi sistemi di sicurezza per l’equipaggio di bordo, come l’avviso di prossimità con il suolo e anticollisione, un cockpit compatibile con l’uso di visore notturno e moderni sistemi di comunicazione satellitare che uniti ad una rinnovata “formazione” degli equipaggi, amplierà lo scenario di impiego della Sezione Aerea di Pisa.

La versione assegnata al reparto aereo di Pisa sarà dotato anche di verricello che consentirà l’impiego in condizioni di ricerca e soccorso in montagna avvalendosi della componente specializzata del Soccorso Alpino del Corpo presente sull’Appennino Tosco-Emiliano in località Abetone-Cutigliano. La Componente aeronavale del Corpo costituisce un fondamentale presidio delle acque territoriali e contigue, a tutela dell’economia legale e per contrastare le attività illecite, attraverso il mantenimento dell’operatività nell’arco delle 24 ore.