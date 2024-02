Ecco l’Academy alla Conceria Nuti

Formarsi e lavorare nel settore della pelletteria di lusso. a Santa Croce c’è il posto giusto. E’ l’Academy organizzata dalla Conceria Nuti Ivo Spa, storica realtà conciaria e fornitore dei più importanti marchi a livello nazionale e internazionale. L’Academmy – il corso dal 19 febbraio all’8 marzo – nasce in collaborazione con l’agenzia per il lavoro Adhr Group, che segue la selezione dei candidati. La futura aula formerà 18 figure tecniche, per un totale di 104 ore, che potranno specializzarsi nel ciclo di lavorazione di pelli per l’alta moda: da Hermes, Louis Vuitton, Chanel e Gucci, fino a Coach, Cartier e Longchamp. L’iniziativa parte, infatti, dalla necessità della conceria toscana di inserire tecnici che possano apprendere e sviluppare, in teoria e in pratica, competenze professionali lungo tutto il ciclo produttivo, imparando a utilizzare attrezzature specifiche e facendo proprio il prezioso mestiere che determina la qualità e il valore del prodotto finito. ll Gruppo, fondato nel 1955 da Ivo Nuti a Santa Croce è, a oggi, posizionato tra i leader di mercato in Europa. "Il comparto – dice a Valerio Perullo, consigliere delegato ed Hr di Conceria Nuti Ivo Spa – sta vivendo oscillazioni importanti, date dagli andamenti globali su più fonti, come le guerre, la transizione energetica ed ogni giorno impegna risorse e strutture per stare al passo", La filiale di Santa Croce di Adhr Group invita in particolare neodiplomati - ma anche persone senza titoli che abbiano voglia di entrare in una solida realtà del territorio, così come personale qualificato desideroso di cambiare realtà lavorativa - a candidarsi per questa opportunità alle porte. Per candidarsi scrivere a [email protected] o chiamare il numero 0571 34844.