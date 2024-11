Ecco il battesimo civico per i 18enni pisani

Nuovi cittadini crescono. Il Comune di Pisa ha festeggiato i giovani pisani che hanno compiuto 18 anni nel corso del 2024. Un ‘battesimo civico’, che il Comune ha organizzato per il sesto anno, per celebrare uno dei traguardi più significativi e importanti della vita, quello in cui si diventa cittadini, responsabili e partecipi della vita civile, sociale e politica della nazione, consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri.

L’iniziativa si è svolta venerdì agli Arsenali Repubblicani alla presenza del sindaco Michele Conti e dell’assessore alla partecipazione e rapporti con il cittadino Gabriella Porcaro. Ospite speciale della cerimonia l’attore e comico pisano Ubaldo Pantani. A ogni “diciottenne” è stata consegnata una copia della costituzione e la tessera elettorale. "Si tratta di un’occasione – ha dichiarato il sindaco Michele Conti - per riflettere su questo importante passaggio della propria vita e su ciò che significa essere cittadini: significa partecipare attivamente alla vita della città, rispettare e valorizzare le sue risorse, contribuire al benessere collettivo". "Questi ragazzi – dice l’assessore Gabriella Porcaro -. con il raggiungimento della maggiore età devono sentirsi chiamati ad essere costruttori di scelte importanti per la propria vita e per la società civile".