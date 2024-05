Ecco "Great! Pisa in gioco"

Sardegna protagonista al "Great! Pisa in gioco", evento che si svolgerà sabato dalle 10 alle 18 alle Logge di Banchi che per un giorno diventeranno centro di gioco e divertimento per bambini e non solo. Per chi vorrà sarà possibile divertirsi con i giochi da tavolo, riscoprendo il piacere della condivisione e della socializzazione, e conoscere luoghi e attività culturali tipici della tradizione sarda. L’iniziativa, organizzata e promossa dall’associazione culturale sarda Grazia Deledda, dall’associazione Alipes e dal circolo Primavera e inserita nel progetto Great (gioco, responsabilità, educazione, apprendimento per tutti), si propone di valorizzare l’importanza del gioco nelle sue molteplici sfaccettature in ambito culturale e sociale. L’obiettivo è quello di dare visibilità alle associazioni che sul territorio si dedicano al gioco, creando una sinergia di azioni finalizzate a promuovere il gioco nei suoi aspetti educativi e formativi.

"Queste metodologie - spiega Rachele Imperio, presidente dell’associazione Alipes - saranno utilizzate per il coinvolgimento attivo degli anziani e dei giovani a rischio di isolamento sociale e di impoverimento culturale, sostenendo processi di ‘auto-responsabilizzazione e protagonismo’". Il progetto nasce anche con l’intento di far conoscere le tradizioni culturali sarde "attraverso l’utilizzo di giochi che raccontano geograficamente e culturalmente la Sardegna ma in forma simpatica e coinvolgente", come precisa Sandra Capuzzi, presidente dell’associazione Grazia Deledda. Saranno presenti all’evento diverse realtà associative tra cui Oxyzo Orizzonti Ludici - Tana dei Goblin Pisa con giochi da tavolo per tutte le età, Pisa Go Club con il gioco del Go, l’artigiano del legno Simone Palandri con i suoi giochi dal passato, la Misericordia di Pisa che svolgerà simulazioni di soccorso per le scuole, Orange Team Lug Group con i mattoncini colorati, il circolo scacchistico La Torre per gli appassionati di scacchi e l’associazione pedagogica Violaciocca con laboratori per bambini. Vi saranno, inoltre, sezioni dedicate a giochi della tradizione regionale sarda, "fumetti in gioco" e uno spazio morbido per i più piccoli. Ci sarà, infine, una sezione curata dalle scuole con il coinvolgimento degli studenti del Liceo artistico Russoli e dell’Istituto comprensivo Gamerra.

Stefania Tavella