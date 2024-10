Ecco gli eletti nel consiglio direttivo

La lista "Medicinsieme" vince le elezioni per il rinnovo delle cariche del consiglio direttivo e del collegio revisori dell’Ordine dei medici, chirurghi e odontoiatri della provincia di Pisa. È, dunque, la coalizione che vede tra i suoi candidati anche il presidente uscente Giuseppe Figlini, che a questo punto potrebbe essere riconfermato alla carica, a spuntarla nella partita giocata lo scorso fine settimana con la lista "Rinnovamento". Lo spoglio delle schede si è concluso ieri al termine di tre giorni di voto: tra sabato, domenica e lunedì si sono recati alle urne alla sede dell’Ordine in via Battelli più di 1300 iscritti tra medici e odontoiatri su circa 5000 aventi diritto, facendo registrare una delle più alte affluenze degli ultimi anni. Due, quindi, erano le liste in campo per il rinnovo del consiglio direttivo e del collegio revisori, mentre per quanto riguarda la commissione per gli iscritti all’albo degli odontoiatri si è presentata una sola lista, "Odontoiatri Uniti". "Le elezioni - si legge in una nota dell’Ordine - si sono svolte in un clima sereno e rispettoso. Vogliamo ringraziare tutti i medici e gli odontoiatri che hanno animato e contribuito allo svolgimento di queste elezioni e in particolare i componenti del seggio elettorale e della segreteria dell’ordine".

Il nuovo consiglio resterà in carica per il prossimo quadriennio (2025-2028), entrando ufficialmente in vigore il 1° gennaio. A entrare nei rispettivi consigli sono, dunque, i candidati di "Medicinsieme" e "Odontoiatri Uniti". In particolare, entrano a far parte del consiglio direttivo Mojgan Azadegan, Serena Batini, Maria Cristina Cossu, Salvatore De Marco, Roberto Di Mitri, Michele Emdin, Giuseppe Figlini, Niccolò Grassi, Martina Liut, Mirene Anna Luciani, Lina Mameli, Paolo Monicelli, Donella Prosperi, Luca Puccetti, Stefano Taddei, Mario Gabriele, Teresa Galoppi. Per il collegio revisori sono stati eletti Giuseppe Paladino, Valentina Cervi e come supplente Francesca Calabrò. Infine, per gli odontoiatri Mario Gabriele, Teresa Galoppi, Lucia Micheletti, Vanessa Galli, Riccardo Del Cesta.

S.T.