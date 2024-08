Eccidio di Pettori e canti della Resistenza

PETTORI (Cascina)

In occasione degli 80 anni dell’eccidio di Pettori, l’amministrazione comunale di Cascina "invita la cittadinanza a partecipare alle celebrazioni che si terranno lunedì 19 agosto in Piazza Delfo Galletti". Alle 17.30, nella chiesa di Pettori, ci sarà la santa messa in suffragio delle vittime dell’Ansa dell’Arno, mentre alle 18.30 seguirà la deposizione di una corona all’obelisco di Pettori con i saluti istituzionali. A chiudere le celebrazioni, alle 19.30, i canti della Resistenza in piazza Galletti dal titolo “Ma non l’idea. Da Matteotti al 25 aprile: vent’anni e più di resistenza" di Alessio Lega".

Alessio Lega ha dedicato ai canti dell’antifascismo e partigiani spettacoli, studi ed un libro "La resistenza in 100 canti" (edizione Mimesis 2022). Per il centenario del delitto Matteotti ha studiato un percorso specifico che, attraverso canzoni popolari, citazioni dai discorsi parlamentari e musiche originali, restituisce come un film sonoro il coraggio dell’uomo, l’orgoglio delle idee, la promessa della liberazione.