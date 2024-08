Eat to Meet, il progetto di Cna Pisa per fare networking tra imprenditori

Cascina, 27 agosto 2024 - EAT TO MEET: benvenuto al Business Speed Date a cura di CNA Pisa che, ancora una volta, favorisce e tende la mano a incontri one-to-one per imprenditori e professionisti. Appuntamento, giovedì 12 settembre a Villa Maya (via Piccina, 14 Latignano, Cascina), con un progetto – ideato da CNA Pisa con la compartecipazione della Camera Commercio Toscana Nord-Ovest e la collaborazione del Polo Tecnologico Navacchio e dell’ Agenzia ABC srl - che altro non è che un nuovo modo per ampliare i propri contatti e conoscenze in ambito lavorativo. Molto più di un’occasione di networking e di una cena di lavoro: si tratta, infatti, di uno “speed date dinner”. Durante questo incontro, attraverso differenti disposizioni dei partecipanti ai tavoli per ogni portata, si avrà la possibilità di interfacciarsi con altri colleghi imprenditori e professionisti della vasta provincia di Pisa operanti in ambiti differenti. A ogni portata infatti corrisponderà un cambio di tavolo, e ogni partecipante avrà a disposizione alcuni minuti per presentarsi e per far conoscere la propria attività professionale. “Eat to meet è un’iniziativa rivolta ad associati e non associati CNA – commenta con una nota l’associazione di categoria pisana - che offre a imprenditori e professionisti la possibilità di incontrarsi, di presentare la propria attività e di attivare nuovi rapporti professionali con una modalità rapida ed efficace e nell’occasione informale di una cena”. Info e prenotazioni: http://t.ly/zMpL- Costituitasi nel 1949 la CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa) è oggi l’associazione leader che coniuga – a supporto delle Imprese – funzioni di rappresentanza, promozione economica ed erogazione di servizi attraverso le sue strutture. Opera per l’affermazione dei valori dell’Impresa, del lavoro e dell’economia di mercato, nella costante ricerca della piena sintonia tra gli interessi delle Imprese e l’interesse generale del Paese. La CNA di Pisa – la più grande associazione degli artigiani e delle piccole e medie imprese del territorio per numero di imprese associate, con più di 3.500 imprese associate – è senza dubbio un soggetto sindacale in grado di portare la voce della piccola imprenditoria, con le loro richieste e le loro proposte, nel contesto sociale della loro Provincia, nel confronto con le Istituzioni e con gli Enti Locali, dimostrandosi punto di riferimento di tutti gli artigiani e piccoli imprenditori pisani.