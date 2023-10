EasyJet si rafforza su Pisa. In arrivo tre nuove rotte

EasyJet porta tre nuove rotte all’aeroporto di Pisa, due delle quali operativi già dalla stagione invernale: Parigi Charles De Gaulle e Porto. Mentre dalla prossima estate partirà anche un nuovo collegamento con Barcellona, in vendita entro la fine dell’anno. Diventa invece annuale la rotta estiva Pisa–Berlino. "Siamo il secondo vettore in Italia - ha spiegato Lorenzo Lagorio, country manager per l’Italia di EasyJet - e vogliamo accrescere ulteriormente la nostra presenza all’aeroporto di Pisa dove ci confermiamo la seconda compagnia aerea dello scalo. Le nuove rotte partiranno nelle prossime settimane, portando così a nove i collegamenti internazionali disponibili per i viaggiatori toscani, che già includono i voli per Londra (Gatwick e Luton), Parigi Orly, Bristol, Berlino, Manchester e Amsterdam. Confermiamo la nostra presenza puntando sulla nostra caratteristica di offrire collegamenti sugli aeroporti principali. A Pisa festeggiamo anche un altro importante traguardo che è anche una dimostrazione di questa storia di successo. Dal 2005 abbiamo offerto ben 10 milioni di posti da e per Pisa e quest’inverno ne offriremo 600 mila (il 51% in più rispetto al 2022".

Numeri importanti che dimostrano l’interesse della compagnia fin dai mesi estivi quando aveva già aumentato la sua capacità: circa 500 mila posti disponibili (+26% ). Le due nuove rotte invernali per Parigi e Oporto, principale città del nord del Portogallo, saranno operative rispettivamente dal 29 ottobre e e dal primo novembre il collegamento con il principale aeroporto della capitale francese sarà operato quattro volte a settimana ogni lunedì, giovedì, venerdì e domenica, mentre quello con la città portoghese sarà bisettimanale il mercoledì e il sabato. La compagnia aerea ha infine annunciato che i biglietti per Barcellona, collegamento che sarà attivo dalla prossima estate, saranno messi in vendita enti fine anno. o di Toscana Aeroporti, ieri assente a Pisa per partecipare a Palermo a un incontro con Enac, ha commentato con una nota con soddisfazione la partenza dei nuovi collegamenti: "Sono la testimonianza di come l’aeroporto di Pisa confermi ogni giorno la propria vocazione di scalo point-to-point, ovvero capace di collegare direttamente le diverse destinazioni turistiche a medio raggio, che punta alla creazione di una rete di connessioni sempre più ampia. La pluralità di compagnie aeree presenti al ‘Galilei’ rappresenta un’importantissima opportunità e una preziosa ricchezza per il territorio, per l’aeroporto, incrementandone la competitività e l’attrattività, e per i passeggeri attraverso un ampliamento continuo dell’offerta".

