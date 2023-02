È tutto pronto per le Giornate Galileiane 2023

Pisa città di cultura, e culla di arte, scienza, storia: per il quinto anno consecutivo la città celebra uno dei suoi illustri scienziati, Galileo Galilei, nel giorno della sua nascita, avvenuta il 15 febbraio 1564. Il ricco calendario di eventi che si snoderà dal 13 al 16 febbraio, è stato presentato in sinergia tra l’assessorato al turismo e quello alla cultura, che si sono uniti e completati a vicenda nel costruire le Giornate Galileiane, in collaborazione con Università di Pisa, Scuola Superiore Sant’Anna, rappresentata da Flora Gagliardi, Scuola Normale Superiore con la presenza di Elisa Guidi, Sistema Museale d’Ateneo, Museo degli strumenti di fisica e Ludoteca Scientifica, con il supporto di Sergio Giudici, Archivio di Stato di Pisa, Mura di Pisa, Cinema Arsenale, e Teatri della Resistenza.

"La nostra è la città dei saperi, quello scientifico tecnologico, ma anche delle scienze umanistiche- ha affermato l’assessore Paolo Pesciatini- lo scopo di queste giornate è quello di costruire ponti sociali e culturali per trasferire le conoscenze accademiche verso la nostra comunità". Nell’ampia proposta dell’iniziativa trovano posto le più svariate forme d’arte, in una prospettiva dinamica che si appoggia sul passato per lanciarsi verso il presente: l’assessore alla cultura Pierpaolo Magnani ha presentato l’evento Performing Media, un futuro remoto articolato con una conferenza-spettacolo sull’omonimo libro-ibrido, combinata con un dialogo tra i protagonisti e un’intelligenza artificiale, dei walkabout- esplorazioni radionomadi lungo i percorsi urbani di PiSigns e uno screening video al Cineclub Arsenale. "Ho accolto con entusiasmo la proposta di potermi affiancare all’assessorato al turismo con eventi che non celebrano nel particolare la figura di Galileo- ha spiegato Magnani- ma ne sono complementari, e ritengo possano dare una completezza maggiore all’offerta di queste giornate".

Sarà possibile conoscere gli esperimenti galileiani, con la replica dei più famosi sulle Mura di Pisa, mercoledì 15 con la partecipazione di molte scuole cittadine, ma anche lo scienziato "uomo", attraverso le fasi salienti della sua vita, grazie ad una mostra visitabile fino al 23 febbraio presso l’Archivio di Stato: la direttrice Jaleh Barabadi ha spiegato come nell’esposizione si ricostruisca la figura di un Galileo "bambino", con il contorno della sua epoca. Alla presentazione delle giornate galileiane è intervenuta anche l’assessore alle politiche scolastiche Sandra Munno, che ha sottolineato l’importanza della cospicua partecipazione dei ragazzi delle scuole medie inferiori all’evento, che diventa anche un momento di orientamento alla scelta del percorso di studi futuro per i ragazzi, perché vedere con i propri occhi realizzazione di un esperimento che si è fin’ora conosciuto solo sui libri può davvero far scaturire la passione nei giovani e dare loro un indirizzo per le scelte future.

Alessandra Alderigi