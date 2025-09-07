E-Team Squadra Corse: tra imprevisti e soddisfazioni, il gruppo guarda già a Varano

Pisa, domenica 7 settembre 2025 - L'E-Team Squadra Corse dell'Università di Pisa è appena rientrato da Hockenheim, dove dal 18 al 24 agosto si è disputata la Formula Student Germany. Una tappa particolarmente impegnativa, che ha messo alla prova il team ma al tempo stesso ne ha evidenziato determinazione e capacità di adattamento. Sul fronte elettronico non sono mancati gli imprevisti: interferenze elettromagnetiche ed errori del BMS della batteria hanno causato più volte lo spegnimento improvviso della monoposto. La squadra ha lavorato senza sosta per individuarne l’origine, effettuando numerosi test nell’area di free practice. Nonostante l’impegno, il poco tempo disponibile non ha permesso di risolvere del tutto il problema e nelle prove dinamiche la vettura ha continuato a mostrare qualche difficoltà. Anche la prova di acceleration ha riservato un ostacolo inaspettato: la macchina superava di due kilowatt il limite di potenza imposto dal regolamento e il tempo ottenuto è stato annullato. Decisamente più positive, invece, le prove statiche, che hanno confermato il lavoro svolto negli ultimi mesi. Nel cost report il team ha raggiunto la 28ª posizione su 84 partecipanti, un risultato incoraggiante. Buoni anche i riscontri del business plan, chiuso al 36° posto, mentre la prova di design ha fruttato 75 punti su 100 e la 40ª posizione finale. Le prossime settimane saranno altrettanto intense: grazie alle indicazioni raccolte in gara, il team ha già individuato nuove strategie per sviluppare una monoposto più performante ed efficiente. Sono inoltre previste ulteriori sessioni di test per validare le modifiche. L’obiettivo è chiaro: arrivare pronti alla prossima attesissima sfida, in programma in Italia, sul circuito di Varano de’ Melegari, dal 10 al 14 settembre.