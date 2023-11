E intanto oggi scatta lo sciopero

Oggi per chi sceglie di spostarsi comn il tyrasporto pubblico potrebbe essere una giornata di passione. Infatti anche gli autobus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano ed extraurbano a causa dello sciopero generale indetto da Cgil e Uil. Il servizio sarà comunque garantito in due fasce orarie: tra le 4.15 e le 8.14 e tra le 12.30 e le 14.29, per consentire spostamenti sicuri a lavoratrori pendolari e studenti.

Questo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie. Per operai ed impiegati lo sciopero è previsto per l’intero turno di lavoro. La regolarità del servizio dei bus fuori dalle fasce di garanzia, nonché la presenza di personale alle biglietterie, spiega una nota di Autolinee Toscane, gestore unico del trasporto pubblico locale in tutta la Toscana, "dipenderà dalle adesioni allo sciopero generale indetto per chiedere aumento salariale, estensione dei diritti, contrasto alla legge di bilancio, sostegno di altra politica sociale ed economica: la percentuale di adesione all’ultimo sciopero di 24 ore dello scorso 16 dicembre 2021, a cui aderirono Cgil e Uil, fu del 35,95%".

La società invita anche i passeggeri, prima di mettersi in viaggio, a consultare comunque il sito www.at-bus.it, dove verranno segnalate le eventuali cancellazioni oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800142424 (Lun-Dom 6-24). Si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social dell’azienda: Twitter: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane.