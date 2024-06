È già tempo di pensare al... Natale. Il villaggio sarà al Giardino Scotto

Una Cittadella del Natale dentro il Giardino Scotto. E’ la proposta contenuta in una una mozione, approvata con i voti della maggioranza nell’ultimo consiglio comunale, e di cui era primo firmatario il consigliere comunale della lista civica Angelo Ciavarrella. "Il nostro obiettivo - spiega la capogruppo di Pisa al centro, Caterina Costa - è quello di ampliare l’offerta turistica trasformando davvero Pisa in una città del Natale, con mercatini e iniziative ad hoc in un contesto, come quello del Giardino Scotto, capace di trasformarsi in un autentico hub natalizio con offerte commerciali e di intrattenimento a tema, aggiungendo ulteriormente l’offerta nel centro storico". "La cultura dei mercatini di Natale - osserva Ciavarrella - si è diffusa notevolmente al di fuori delle località di montagna e oggi città simili a Pisa, come Verona e Arezzo, costituiscono poli attrattivi importanti nello specifico settore turistico che si conferma in continua espansione ed è oggetto di viaggi organizzati. Anche Pisa sta cominciando a sviluppare una propria identità in questo settore ed è importante investire e pianificare sfruttando le molteplici potenzialità offerte dalla nostra città tra cui proprio il Giardino Scotto, facilmente raggiungibile in auto e a piedi lungo vari assi pedonali tra cui Via San Martino, strada che seppur centralissima necessita di ulteriori e varie iniziative di attrazione". Da qui l’idea di puntare sullo Scotto, aggiunge il consigliere di Pisa al centro, "per farlo diventare un contenitore di molteplici attività a tema natalizio, fungendo da ulteriore attrazione turistica in un preciso momento dell’anno in cui è possibile aumentare ancora i flussi per fare di Pisa una destinazione turistica anche invernale legata, appunto, al Natale". "Abbiamo portato in consiglio la mozione adesso - conclude Costa - perché la realizzazione di iniziative di questo genere richiede lunghi tempi di pianificazione e abbiamo voluto impegnare il sindaco e l’assessore competente ad avviare i percorsi necessari per ampliare l’offerta a tema natalizio nelle varie aree della città a partire proprio dal Giardino Scotto".

Gab. Mas.