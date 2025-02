E c’è anche Vicopisano nel poker di assi green

Tra i quattro comuni toscani a superare la complessa valutazione di Platic Free Onluss e ad ottenere il riconoscimento di Comune Plastic Free risulta anche Vicopisano. Insieme a Pisa, Empoli e Follonica. Il comune del lungomonte risulta tra i 121 comuni, borghi, paesi e città italiane che possono fregiarsi di questo titolo così importante per l’ambiente e annunciati martedì durante una conferenza stampa a Montecitorio.

"Siamo davvero contenti di questo riconoscimento - dice la vicesindaca con delega all’Ambiente, Fabiola Franchi -, perché credo che sia stato premiato il lavoro assiduo degli ultimi anni dell’amministrazione, e di tante associazioni del comune. Questo sia da un punto di vista concreto, con le continue uscite di pulizia dai rifiuti abbandonati sul territorio, con le convenzioni con associazioni e consorzi di bonifica, con acquisti di arredi pubblici in plastica e materiale riciclato, con le barriere mangia-plastica nei fiumi. Ma anche sia attraverso azioni di sensibilizzazione nelle scuole, con la cittadinanza, in ogni frazione. Cerchiamo sempre di coinvolgere le persone nelle buone pratiche ambientali - continua la vicesindaca -, anche durante i nostri numerosi eventi e manifestazioni, e con strumenti semplici e innovativi come le green towers, le costruzioni in legno a forma di Rocca del Brunelleschi, il nostro simbolo, posizionate sulle piste ciclopedonali per accogliere i rifiuti di chi passa. Ma anche con Vicky, un contenitore portatile e decorato artisticamente che aiuta a spiegare come si differenzia correttamente e a dare preziosi consigli anche su come riusare e riciclare".

Un risultato, quello del titolo che premia la virtuosità ambientale raggiunto anche grazie ai tanti cittadini e loro contributo nel mantenere il decoro di aree pubbliche e territorio e le molte associazioni, "senza le quali – aggiungono il sindaco di Vicopisano Matteo Ferrucci e la vicesindaca Franchi -, non avremmo potuto raggiungere l’ambito obiettivo di essere Comune Plastic Free e di fregiarci di questo ‘marchio’ di qualità ambientale. In primis i volontari e le volontarie dell’associazione Vico Verde, nata nel 2012, che, in convenzione con il Comune, contribuisce in modo significativo a mantenere pulito il territorio".

La consegna dei riconoscimenti e delle targhe con il relativo attestato di virtuosità si terrà il prossimo 8 marzo a Napoli al Teatro Mediterraneo, in un evento che celebrerà l’impegno per l’ambiente. "Sono stati tantissimi i Comuni che hanno sottoposto il proprio operato amministrativo in tema ambientale alla nostra analisi – ha detto durante l’annuncio dei comuni vincitori, Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus -, dimostrando concretamente il proprio quotidiano impegno per proteggere e tutelare la natura dall’inquinamento e dai rifiuti, con politiche, buone pratiche, documenti, interventi costanti, progetti efficaci e sempre nuove idee".

emdp