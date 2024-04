Dustin Hoffman paparazzato in città. Pasquetta in Piazza dei Miracoli

Non è sfuggito al cellulare attento di qualche pisano, il Premio Oscar Dustin Hoffman che è stato "paparazzato" in Piazza dei Miracoli a Pisa nel pomeriggio di Pasquetta. L’attore si trova da diversi giorni in Toscana, a Lucca per le riprese di "Tower stories", il film di Peter Greenaway nel quale Hoffman recita a fianco di Helen Hunt. Le riprese sono ripartite proprio dopo la pausa della Pasqua. E nei giorni di festa il celebre attore ha non ha rinunciato evidentemente alla gitarella "fuori porta" raggiungendo la vicina Pisa e uno dei luoghi più famosi del mondo. Non era semplice notarlo: piumino leggero blu e cappellino in testa dello stesso colore. Seguito e guardato a vista dal personale che lo assiste e lo accompagna. Ma è stato riconosciuto da una coppia. E quando – si apprende – moglie e marito hanno fatto capire di averlo riconosciuto parlando fra loro di chiedergli una foto, chi era con lui, compreso l’intento, ha fatto con mano il cenno che non sarebbe stato possibile. L’attore ha ammirato la piazza, gettato lo sguardo sulla meraviglia della Torre, e si è allontanato.

Intanto le riprese del film in lavorazione sono quasi tutte nelcentro di Lucca, esterni ed interni. Una mega produzione: si parla di oltre duecento persone impegnate in questo film, alle quale vanno aggiunge centinaia di comparse. Chissà se il due volte premio Oscar farà un’altra puntatina a Pisa?