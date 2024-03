Dusan non delude e conquista l’"Arsace Bettini"

Con il convegno feriale di ieri a San Rossore la stagione del galoppo è entrata nella sua fase finale, direzione 134° premio "Pisa". Al centro il premio "Arsace Bertini", figura che i vecchi "passionisti" del cavallo non hanno dimenticato. Otto puledri al via sulla distanza del doppio chilometro. Il pronostico era orientato su Dusan che, nelle accorte mani di Dario Di Tocco, non ha deluso battendo Raimbow Queen e Maratea. Dopo la corsa, Luciano Bertini e la moglie Romana Gradi hanno premiato proprietario, allenatore e fantino, cioè Endo Botti, Cristina Brivio and company. Luciano Bertini fu a lungo proprietario della scuderia ‘Rio Grande’ con la quale (trainer Ersilio Verricelli e in seguito i figli Graziano e Giorgio) ottenne ottimi risultati con cavalli come Dan Lussac e Oriano che molti non hanno dimenticato e che sono stati ricordati nell’intervista seguita alla premiazione. Altra corsa di buon interesse spettacolare il premio "Marina", con dodici cavalli al via sulla distanza dei 2200 metri. I favori del pronostico, che si erano orientati su Truly Believe (R. Saiu), sono stai rispettati; al secondo posto Peaceful Story, quindi Baballi. Le altre corse sono state vinte da Raven’s Love (G. Guingui), Mister Mela (C. Sanna), All Galaxy (S. Sulas), Nire (R. Saiu), quest’ultimo a quota shock di 40 contro 1. Si torna a correre domenica con un pomeriggio da non perdere che vede al centro del convegno il premio "Enrico Camici", Handicap Principale B" sulla distanza dei 1200 metri con un contorno ricco di corse di buon spessore tecnico e spettacolare, comprese due condizionate per puledri e per cavalli anziani.