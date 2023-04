‘Duets and solos’ al Verdi

PISA

Unico nel panorama nazionale ed esclusivo per il Verdi di Pisa, domenica 16 aprile alle 17, va in scena Duets and Solos, lo spettacolo ideato da Daniele Cipriani Entertainment che, per la prima volta, riunisce sullo stesso palco cinque stelle internazionali della danza e della musica. Con un programma di assoli e passi a due sulle note del pianoforte di Maurizio Baglini e del violoncello di Silvia Chiesa, il pubblico potrà godere la magica alchimia della musica combinata con la danza rappresentata ai massimi livelli da Davide Dato, primo ballerino dell’Opera di Stato di Vienna, Sergio Bernal, già Ballet Nacional de España, e Hyo-Jung Kang, già Prima ballerina allo Stuttgart Ballet, ora Prima Ballerina dell’Opera di Stato di Vienna. Sontuoso è il programma di questa speciale serata all’insegna della felicità, della grazia e della bellezza, e densa di richiami e di omaggi ai grandi maestri della musica e della danza. Qualche anticipazione: Sergio Bernal si esibirà in una moderna Morte del Cigno al maschile, su coreografia di Ricardo Cue, accanto alla tradizionale Morte del Cigno di Michel Fokine interpretata da Hyo-Jung Kang, mentre Silvia Chiesa e Maurizio Baglini li accompagneranno sulle note di Camille Saint-Saëns. Ancora Bernal regalerà al pubblico uno dei suoi roventi brani iberici, un flamenco capace di mandare il pubblico in visibilio sul celeberrimo Boléro di Maurice Ravel magistralmente eseguito al pianoforte da Baglini. Davide Dato brillerà in Suite of Dances (coreografia di Jerome Robbins), balletto originariamente creato per Mikhail Baryshnikov, accompagnato dal violoncello di Silvia Chiesa e dalla musica di Johann Sebastian Bach. Assieme a Hyo-Jung Kang, Davide Dato danzerà in Other dances mentre Baglini esegue brani di Frédéric Chopin. In coppia, Bernal e Dato interpreteranno poi Folia de Caballeros, originale passo a due maschile, su coreografia firmata BernalDe Luz, accompagnati dal duo Baglini-Chiesa che esegue Arcangelo Corelli.

Intense pagine di Mendelssohn, Rachmaninov, Chopin e PaganiniLiszt nella esecuzione dei due musicisti arricchiscono ulteriormente la serata. I biglietti (con relative riduzioni) per l’unica data italiana dello spettacolo con Dato, Bernal, Kang, Baglini e Chiesa sono già acquistabili in tre modalità: - al botteghino del Teatro di Pisa (via Palestro 40), aperto dal martedì al sabato ore 11-13; martedì, giovedì e sabato anche ore 16 - 19);tel 050.941188: online su www.vivaticket.com (solo biglietti a prezzo intero).Altre info al numero 050.941111.