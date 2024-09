Due barche a vela spiaggiate a Marina

Altre due barche spiaggiate a Marina di Pisa, sui sassini. Natanti che per fortuna non hanno avuto grandi danni e sono state quindi già rimosse. Una barca a vela molto più lunga era andata distrutta quasi alla fine di agosto, davanti a piazza Gorgona.

La nuova emergenza nel pomeriggio di lunedì quando la polizia municipale, distaccamento del litorale, ha segnalato la presenza di alcune persone in difficoltà su due barche a vela alla sala operativa della guardia costiera di Livorno che ha girato tutto ai colleghi di Marina. Quando i militari sono arrivati sulle spiagge, però, i piccoli natanti si erano già arenati e gli occupanti, tutti amici, erano in sicurezza, a terra all’altezza del ristorante Oltremare e della gelateria Liberty.

Pariti da un cantiere sull’Arno, gli equipaggi si sono trovati in difficoltà con il maltempo. La capitaneria di porto ha rilevato l’incidente, diffidando i conducenti per la rimozione, e infatti sono state subito tolte. I militari si erano resi disponibili per accompagnare la comitiva di nuovo al cantiere lungo l’Arno. Si trattava di due imbarcazioni di pochi metri che hanno riportato pochi danni alla deriva e al bulbo fortunatamente.

Ma, come già l’altra volta, anche questa le barche hanno destato molta curiosità nei marinesi che hanno scattato foto.

A. C.