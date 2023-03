Dove parcheggiare l’auto: la mappa Zone, strisce blu e tariffe di Pisamo

Parcheggi a strisce blu a Pisa (nella foto Del Punta-Valtriani). Dove si spende meno e come funzionano le soste? La Zsc (Zona sosta controllata) è identificata dall’ apposita segnaletica orizzontale di colore blu (strisce blu) ed è suddivisa in due macro aree: la zona A, frazionata in tre aree A1, A2 e A3, e la B. La A ZSC è nel centro mentre la B ZSC è negli spazi limitrofi.

Permesso. Il modello è stato concepito per rilasciare autorizzazioni di sosta ai residenti nel centro urbano centrale, delimitati dal colore blu. L’autorizzazione può essere richiesta dai residenti, dai domiciliati per motivi di lavoro. Il permesso sarà concesso limitatamente al settore di appartenenza e con possibilità di sosta in tutti i parcheggi del proprio settore e tariffa quando residenti o domiciliati siano sprovvisti di autorimessa od area privata idonea allo stazionamento di un veicolo.

Le tariffe. Esistono due tipi. La tariffa intera e quella ridotta per i residenti nel comune di Pisa e nell’area pisana (Cascina, Calci, Vecchiano, Vicopisano e San Giuliano Terme) con PisaPass e che abbiano attivato la tariffa ridotta, ma anche gli studenti con contratto di locazione ad uso abitativo di immobile nel territorio comunale. I parcheggi sono a pagamento 8-20 in tutte le zone tranne per la B in cui esistono le fasce orarie 8-14, 8-20 e 8-17 per il lungarno Guadalongo e Piazza Don Minzoni.

Le zone - A Pisa ci sono diverse zone per i parcheggi a stalli blu: La zona A1 (tariffa intera 0,75€, ridotta 0,45€), la zona A2 (tariffa intera 1,60€, ridotta 0,45), la zona A3 (2,50 € dopo la prima ora intera, 1,35 ridotta, ma primi venti minuti gratuiti), la Zona B (0,75€ di tariffa intera, 0,45€ ridotta) e la zona C (0,50€). Fanno parte della zona A1 via Bonanno, via delle Cascine, via Buonarroti, via Cattaneo, via Cimabue, via di Porta a Mare, via Quarantola, Piazzale degli scali, via di Vittorio, via Diotisalvi, via Nicola Pisano, via San Zeno, Via Turino Vanni, via Fiorentina, Via Emilia, Via Pilla, via della Vecchia Tranvia. Nella zona A2 invece: via Chiassetto San Marco, Lungarno Buozzi, Finonacci, Simonelli e Sonnino, Piazza San Paolo a Ripa d’Arno, piazza San Silvestro, Piazza caduti di Cefalonia, via San Francesco, Andrea Pisano, Battisti, Bernardini, Bixio, Bonaccorso da Padule, Delle Concette, Corridoni, De Amicis, Del Borghetto, Del Lavatoio, Della Spina, Derna, Diotisalvi, Largo Lazzarino, via Da Buti, Fermi, Fratti, Garibaldi, Giunta Pisano, Lalli, Lavagna, Magenta, Marco Polo, Nicola Pisano e molte altre.