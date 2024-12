‘Dove eravamo rimasti’ Sold out i due miti della risata

Due miti per i figli della Generazione X, cresciuti con il sabato "Fantastico" e i loro inimitabili "Promessi sposi" tutti da ridere. E un’occasione, per i più giovani, di apprezzare una comicità intelligente, creativa, unica. Massimo Lopez e Tullio Solenghi sono i protagonisti di "Dove eravamo rimasti", spettacolo da tutto esaurito in programma stasera, alle 21 alla Città del Teatro di Cascina. In questo nuovo spettacolo, Massimo Lopez e Tullio Solenghi tornano a lavorare insieme dopo una carriera che li ha visti protagonisti sia come componenti del Trio, insieme all’indimenticabile Anna Marchesini, sia in percorsi individuali. Prodotto da International Music and Arts, lo spettacolo è un mix di sketch, numeri musicali, contributi video e momenti di dialogo tra i due attori, con il supporto musicale della Jazz Company, diretta dal maestro Gabriele Comeglio. Uno spettacolo che riscuote grande attenzione da parte del pubblico grazie alla capacità dei due artisti, che hanno segnato la storia dello spettacolo italiano, di dialogare con platee di tutte le età. "Il nostro spettacolo – raccontano – propone numeri, sketch, brani musicali e contributi video, con elementi come una lectio magistralis di Sgarbi/Lopez, un omaggio all’avanspettacolo e il confronto Mattarella/Bergoglio. La Jazz Company sarà con noi come parte integrante dello show". Uno dei momenti centrali sarà un tributo musicale dedicato ad Anna Marchesini, che aggiunge una dimensione di memoria e riflessione allo spettacolo. Con il tutto esaurito di “Dove eravamo rimasti” continua il successo di pubblico della programmazione de La Città del Teatro, che festeggerà con un Capodanno speciale il finale del 2024. Martedì 31 dicembre alle 21.45 il direttore d’orchestra Simone Giusti, il soprano Francesca Mercadante e una grande orchestra, accompagneranno il pubblico al brindisi di mezzanotte con il concerto "Musiche da Oscar" dedicato a Ennio Morricone.