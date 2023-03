"Donne Oggi, la possibilità di scegliere": se ne parla a Pisa

Pisa, 30 marzo 2023 – Si intitola "Donne Oggi, la possibilità di scegliere" la tavola rotonda in programma domani, venerdì 31 marzo, a partire dalle 16, nei locali della Gipsoteca di Arte Antica, organizzata dal Comitato Pari opportunità dell'Ordine degli avvocati di Pisa, nell'ambito del programma "Il Marzo delle donne". Un'occasione per riflettere e discutere di donne e carriera e di quanto essa possa essere condizionata dalle questioni di genere, partendo dalle protagoniste, donne che hanno scelto, in vari settori.

Dopo i saluti di Paolo Oliva, presidente C.O.A. Pisa, Beatrice Dani, presidente vicaria del Tribunale di Pisa, Silvia Silvestri, presidente del Consiglio Pari opportunità del Comune di Pisa, interverranno Ludovica Amato, alunna non vedente della Scuola Normale Superiore di Pisa, Rosa Capria, segretario C.N.F., Ilaria Fiori, consigliera per la parità della Regione Toscana, Ludovica mantovani, presidente della sezione femminile della Figc, Patrizia Alma Pacini, vicepresidente dell'Unione Industriale Pisana e Manuela Roncella, direttore del Centro senologico dell'Azienda ospedaliera universitaria pisana. Modera il dibattito l'avvocato Olivia Marconcini, presidente del Comitato pari Opportunità dell'Ordine pisano. La partecipazione è gratuita e l'evento è accreditato con 2 crediti ordinari dell'ordine avvocati di Pisa con iscrizioni tramite Sfera (posti disponibili 80).