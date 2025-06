Donne, lavoro e giornalismo: due conferenze alla Scuola Normale Superiore

Pisa, 24 giugno 2025 – Mercoledì 25 giugno, a partire dalle 14.30 nella Sala Azzurra della Scuola Normale a Pisa, si terranno due conferenze con due donne di riferimento nei rispettivi settori: con Paola Mascaro per le tematiche dell’equilibrio di genere nella società; con Alessandra Galloni per quanto riguarda il mondo dell’informazione e del giornalismo. Il primo incontro è con Paola Mascaro, Presidente di Valore D, la prima associazione di imprese in Italia impegnata per l'equilibrio di genere e per una cultura inclusiva, e co-ideatrice e promotrice di “InTheBoardroom”, il percorso di alta formazione rivolto a donne che aspirano ad accedere a consigli di amministrazione. Si tratta di una conferenza organizzata dal CUG (Comitato Unico di Garanzia) di Scuola Normale Superiore e Scuola Superiore Sant'Anna per parlare di uguaglianza di genere e inclusione con alcuni esperti ed esperte del settore.

A seguire, dalle 17, sempre nella Sala Azzurra, Alessandra Galloni – direttore responsabile di Reuters (prima donna nella storia di questa agenzia di informazione internazionale), terrà la conferenza “Lo sguardo e il ruolo dell'informazione e del giornalismo nel mondo di oggi”, promossa dall’Associazione Amici della Scuola Normale Superiore di Pisa.

Alessandra Galloni è diventata Editor-in-chief di Reuters nell’aprile 2021. È la prima donna a ricoprire questo ruolo nei 170 anni dell’agenzia britannica. In precedenza, ha ricoperto il ruolo di global managing editor, supervisionando la pianificazione e la creazione delle notizie, con la responsabilità della gestione della copertura Reuters e dello sviluppo di articoli con un focus transregionale. È entrata a far parte di Reuters nel 1996 per il servizio di informazione in lingua italiana a Roma, per poi passare al team di informazione azionaria a Londra.

Paola Mascaro, che nel 2020 la rivista Forbes ha annoverato nella classifica Top 100 Women, è autrice del libro Le Fatiche di Eva. Cronache di sopravvivenza in un mondo di parità promessa ma non ancora realizzata, nel quale, attraverso aneddoti, dialoghi, ricordi, esperienze personali, ricerche scientifiche, sono state raccolte le storie di lavoratrici italiane (e non) per provare a disegnare un’esperienza collettiva femminile in un mercato del lavoro ancora fortemente discriminatorio.