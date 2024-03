Donne al centro con il Parkinson

Storie di donne forti, che hanno fatto delle loro difficoltà un veicolo per portare avanti i loro valori e crescere nel coraggio della vita quotidiana. Anche quest’anno il Marzo delle Donne presenta il suo evento inserito nel Cartellone delle iniziative del consiglio cittadino per le pari opportunità: lunedì 25 marzo a partire dalle 16, nella sala convegni Leopolda si terrà la conferenza "Donne al Centro", quest’ anno incentrata sul tema della disabilità.

L’incontro sarà l’occasione per presentare il racconto di vita vissuta di Valeria Bastoncelli che insieme a Silvia Giudici ha scritto un libro sulla loro esperienza di donne affette da una malattia invalidante: "A spasso con Mister Parkinson". La patologia che ha totalmente stravolto le loro vite ma che le ha rese più forti e desiderose di non fermarsi finché sarà loro possibile, in una vita che va vissuta anche attraverso le battaglie per le cure, i diritti, la salvaguardia della dignità. "I traguardi nonostante i piccoli passi- sottolinea Paola Viegi, presidente del centro San Marco che introdurrà l’incontro-un insegnamento perché vivere è un dovere ma è anche gioia.

Un parallelismo che viaggia sui binari della vita e dove tutti noi possiamo comunque riconoscerci. Perché i binari delle nostre vite sono inevitabilmente costellati di interruzioni, l’ importante è poterci mettere una "giunta" e non fermarsi". Interverranno all’evento Carola Martino, presidente Cug Aoup, e Silvia Silvestri, presidente del Consiglio Operativo Pari Opportunità del Comune di Pisa, a moderare sarà Grazia Valori, direttore amministrativo Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana.

Alessandra Alderigi