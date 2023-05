Donatini racconta l’impresa sulle orme di Darwin

Ecco un tema di grande attualità: navigare, anche su lunghe distanze, utilizzando energie rinnovabili. D questo si parlerà nell’incontro di domani, lunedì 29 maggio alle 17 al Grand Hotel Duomo, organizzato dall’associazione culturale "Dannunziana", con il professor Franco Donatini che parlerà, appunto, della circumnavigazione del Sudamerica da lui compiuta con una barca a energie rinnovabili. Il titolo della conferenza sarà "Evoluti per caso sulle tracce di Darwin". L’idea dell’impresa si concretizzò infatti nel 2007 in vista del bicentenario della nascita di Charles Darwin (1809), per ripercorrere una tappa importante del suo viaggio intorno al mondo. Fu durante la circumnavigazione del continente sudamericano che il grande naturalista sviluppò l’idea dell’evoluzione delle specie viventi attraverso la selezione naturale.

Franco Donatini, già responsabile delle politiche di ricerca e sviluppo di Enel e docente di Energia geotermica all’Università di Pisa, illustrerà l’impresa di circumnavigazione del Sud America con un’imbarcazione funzionante solo con fonti energetiche rinnovabili che si svolse dal novembre 2006 al maggio 2007, una sfida riuscita e tanto più attuale nei suoi risultati perché dimostrò la fattibilità dell’impiego delle energie rinnovabili e la loro affidabilità anche in condizioni particolarmente critiche.