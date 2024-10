Domenica a Tirrenia torna il mercato

Pisa, 25 ottobre 2024 - Ultimo appuntamento per questo 2024 con il mercato di Tirrenia targato Confesercenti Pisa e Monte Pisano. Domenica banchi nel cuore delle due piazze della frazione balneare dalle 8 alle 20 per il tradizionale shopping all’aria aperta a due passi dal mare, con le attività a posto fisso aperte. “Si chiude con questa edizione il programma di mercati straordinari a Tirrenia – spiega Mirco Sbrolli, presidente del sindacato ambulanti Anva di Confesercenti – che mettiamo in archivio con un bilancio sicuramente positivo avendo arricchito l’offerta dei mercati domenicali sul lungomare rispetto a quella classica di Marina di Pisa. Domenica offriremo come sempre banchi di diverse merceologie che sicuramente saranno in grado di soddisfare le esigenze di coloro che scelgono il mare e Tirrenia per fare la classica passeggiata”.

Confesercenti Pisa e Monte Pisano che, attraverso il proprio sindacato ambulanti Anva, sono già a lavoro per il Natale con gli appuntamenti domenicali in via Paparelli. Ancora il presidente Sbrolli. “La lunga corsa allo shopping natalizio con gli ambulanti pisani si aprirà il 24 novembre con il nostro mercato a Marina di Pisa sul lungomare. Poi gli appuntamenti domenicali in via Paparelli: 1, 8, 15, 22 e 29 dicembre. Gran finale sempre in via Paparelli con la vigilia di Befana il 5 gennaio. Siamo sicuri – conclude il presidente del sindacato ambulanti Anva – che gli ambulanti del mercato di Pisa potranno mettere a disposizione non solo dei loro tradizionali clienti una importante offerta commerciale per lo shopping natalizio. Shopping che tra i banchi di un mercato è sicuramente diverso e coinvolgente”.