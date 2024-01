Aldo Moro, il presidente della Democrazia Cristiana, viene sequestrato il 9 marzo 1978 e ritrovato ucciso all’interno di una Renault R4 rossa in via Caetani il successivo 9 maggio, dopo 55 giorni. Un periodo storico che verrà ricostruito, e approfondito grazie all’incontro promosso dal Rotary Club Pisa presieduto da professor Federico Procchi, con il patrocinio dell’Ateneo. L’appuntamento è per domani alle 18 nell’aula magna del polo Carmignani. Ospite d’eccezione il procuratore della Repubblica di Lagonegro, Gianfranco Donadio, già consulente della Seconda Commissione d’inchiesta sul rapimento Moro. Dopo una introduzione su natura e delle funzioni delle Commissioni parlamentari d’inchiesta a cura del professor Francesco Dal Canto, ordinario di diritto costituzionale e direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, dialogherà con il dottor Donadio, per 11 anni il vice procuratore della Procura Nazionale Antimafia, il giornalista e scrittore Tommaso Strambi, responsabile della redazione di Viareggio de La Nazione.