Domande online. Supporto gratuito alla compilazione

Per i bonus sociali le istanze vanno presentate accedendo al sito web del Comune di Pisa – Servizi on-line (Sezione “Sociale”), ed è necessario essere in possesso delle credenziali: SPID-CIE-CNS. Per supporto alla compilazione online, rivolgersi gratuitamente agli sportelli di facilitazione digitale sul territorio. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 al Centro Polivalente San Zeno (via San Zeno 17), alla Palestra Popolare Cep in via Bonamici 8, martedì e mercoledì al Centro Polivalente Pisanova in via Umberto Viale 2. È importante prenotare l’appuntamento alllo 050.7846982 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.